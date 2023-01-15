У Білорусі перед спільними навчаннями терміново модернізують казарми для російських льотчиків

До прийому росіян готують об’єкт на військовому аеродромі, який активно використовувала авіація ЗС РФ для пусків ракет по Україні.

Перед початком спільних льотно-тактичних навчань збройних сил Білорусі та Росії, які відбудуться від 16 січня до 1 лютого, на аеродромі в Лунинці закінчують модернізацію казарм для російських військових.

Як повідомляє видання “Медіа-Полісся”, роботи ведуться під наглядом озброєних людей.

Для облаштування казарми білоруські будівельні організації використовують найсучасніші матеріали та обладнання. При вході на будівництво у всіх, хто працює на об'єкті, вилучають телефони.

Окрім того, при в'їзді на військову базу повністю перебудовано під’їзну дорогу, для її розширення навіть вирубували столітні дерева.

Відомо, що в лютому-квітні 2022 року військовий аеродром у Лунинці активно використовувався авіацією ЗС РФ для здійснення пусків ракет по Україні. На піку активності використання аеродрому там було кілька десятків літаків Су-25 і Су-24, а також ЗРК С-300/400. На початку квітня літаки РФ залишили аеродром.

Під час спільних навчань будуть задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил Білорусі.

Перший заступник державного секретаря Ради безпеки Павло Муравейко заявив, що навчання матимуть виключно оборонний характер.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що під виглядом проведення спільних навчань Росія нарощує авіаційну компоненту в Республіці Білорусь.

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