У Білорусі під виглядом перевірки боєготовності триває масова мобілізація

Білоруські війська

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка розпочав масовий призов офіцерів запасу та резервістів, який проводиться у стислі терміни і з численними порушеннями.

Про це повідомив заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко для «КИЇВ24».

Павло Латушко заявив, що під виглядом «раптової перевірки» у країні фактично відбувається прихована мобілізація. Під час неї ігноруються будь-які соціальні чи медичні підстави для відстрочки.

«Повістки, наприклад, надходять о 8:00 ранку — приносять повістку, а кажуть прибути до місця служби до 9:00 ранку. Або ввечері приходить повістка о 22:00, а вранці на 8:00 потрібно прибути до зовсім іншого міста в Білорусі. Тобто дійсно зараз іде масовий призов. Зараз жодні відмови не приймаються, усіх беруть під рушницю, десь на місяць, на два. І ще забирають мобільні телефони, тобто навіть зв’язку з родичами немає», — пояснив він.

Латушко також звернув увагу на кричущу невідповідність між офіційними звітами Міністерства оборони Білорусі та реальним станом справ. Він зазначив, що поки міністр Віктор Хренін доповідає Лукашенку про «пісні й танці», з якими резервісти нібито йдуть на службу, незалежні ЗМІ та соцмережі фіксують хвилю обурення серед населення.

«Молодий чоловік, який щойно вийшов з лікарні, а у нього дружина з проблемами слуху та хвора дитина — і його призивають. І просто кажуть, що нам байдуже, що ви там думаєте. Якщо в попередні роки у військкоматах готові були обговорювати сімейні чи робочі проблеми, то зараз це неможливо», — наголосив заступник керівника ОПК.

Він додає, що наразі відомо про призов щонайменше 400 офіцерів запасу. Проте точна кількість мобілізованих рядових залишається невідомою через закритий характер перевірки. Призваних направляють на збори терміном до двох місяців без права на відмову.

Нагадаємо, Росія продовжує приховану мобілізацію, щоб поповнювати втрати на фронті без офіційних наказів. Для цього Кремль тисне на строковиків, вербує в’язнів і найманців. Водночас у РФ готують закони, які дозволять масово відправляти на війну ще й резервістів.

Раніше ми писали, що Україна застосувала пакет санкцій проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка.