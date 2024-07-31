У Білорусі підняли авіацію на перехоплення російських дронів - "Беларускі Гаюн"

Кілька шахедів могли залетіти до Білорусі.

За інформацією білоруського моніторингового ресурсу "Беларускі Гаюн", раніше тому на аеродромі "Барановичі" було піднято в повітря винищувач ВПС РБ.

Політ, ймовірно, пов'язаний із перехопленням російського безпілотника Shahed-136/131.

Ще кілька шахедів могли залетіти до Білорусі.

У прикордонні з Білоруссю прямо зараз 6 шахедів

Вони знаходяться на півночі Чернігівської області України, і моніторингові канали припускають, що вони також можуть залетіти до Білорусі.

Точна кількість шахедів, які наразі вже в Білорусі, невідома.

Нагадаємо, що зараз на півдні Білорусі літає винищувач, який був піднятий з аеродрому "Барановичі" близько 23:50 за місцевим часом.

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Нагадаємо що український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що білоруські силовики готуються до провокацій у прикордонній зоні з Україною, у яких планують звинуватити Київ.

До слова, напередодні влада Білорусі підписала угоду з окупаційними органами Криму щодо визнання російської окупації півострова. В українському МЗС попередили, що це – злочини проти держави, які матимуть наслідки.

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