У Білорусі підняли в повітря російські літаки, здатні нести ядерну зброю: відео

У Білорусі підняли в повітря російські літаки, здатні нести ядерну зброю: відео

Російські ракетоносці Ту-160 виконали спільне патрулювання з білоруськими винищувачами Су-30СМ.

У четвер, 11 листопада, для патрулювання повітряного кордону Білорусі було задіяно надзвукові стратегічні бомбардувальники-ракетоносці російських збройних сил, які, за словами лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка, здатні нести ядерну зброю.

Відео польоту опубліковане в Telegram-каналі “РЕН ТВ”.

У повідомленні йдеться, що російські ракетоносці Ту-160 спільно з білоруськими винищувачами Су-30СМ провели у повітрі 4,5 години. За час польоту вони подолали відстань понад 3000 кілометрів, продемонструвавши "бездоганний льотний вишкіл".

Раніше білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що російські бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю, будуть залучені до патрулювання кордону з Польщею, Україною та країнами Балтії.

Нагадаємо, через критичну ситуацію із мігрантами на білорусько-польському кордоні Україна посилює заходи безпеки на своїх кордонах. Ділянку кордону з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тисячі силовиків, чергуватимуть 15 гелікоптерів.

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