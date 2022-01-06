Лукашенко відправив своїх військових до Казахстану вгамовувати протести

Лукашенко відправив своїх військових до Казахстану вгамовувати протести

Конкретний склад підрозділів в ОДКБ не коментують.

У складі військових від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), які вилетіли до охопленого протестами Казахстану, перебувають і білоруські армійці.

Цю інформацію підтвердили державному білоруському агентству БЕЛТА в ОДКБ.

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Водночас конкретний склад підрозділів ОДКБ не коментують. Раніше прессекретар ОДКБ Володимир Зайнетдінов повідомляв, що до Казахстану на обмежений за часом період для стабілізації та нормалізації ситуації направлено "Колективні миротворчі сили" Організації Договору про колективну безпеку.

"До їхнього складу увійшли підрозділи збройних сил Вірменії, Білорусі, Росії, Киргизстану і Таджикистану. Основними завданнями "Колективних миротворчих сил" ОДКБ стане охорона важливих державних та військових об'єктів, надання сприяння силам правопорядку у стабілізації обстановки та повернення її у правове поле", - сказав спікер.

За його словами, наразі літаками військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил Росії здійснюється перекидання на територію Казахстану російської частини військових.

"Передові підрозділи з його складу вже розпочали виконання поставлених завдань", - додав Зайнетдінов.

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Нагадаємо, у Казахстані від початку січня тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

У ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що Росія привела до бойової готовності авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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