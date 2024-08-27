У Білорусі планують визнати полк Калиновського терористичною організацією

Генеральна прокуратура звинувачає формування у вербуванні громадян Білорусі та етнічних білорусів.
Генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед направив до суду заяву про визнання білоруського добровольчого формування ЗСУ "Полк імені Кастуся Калиновського" терористичною організацією.
Про це йдеться на сайті Генеральної прокуратури Республіки Білорусь.
Там заявили, що це формування створено навесні 2022 року в м. Києві, як стверджують, "колишніми учасниками білоруських радикальних націоналістичних угруповань, футбольних ультрас, колишніми військовослужбовцями, а також особами, які брали активну участь у масових заворушеннях 2020-2021 років на території Республіки Білорусь".
Генеральна прокуратура звинувачає формування у вербуванні громадян Білорусі та етнічних білорусів, які проживають за кордоном і негативно ставляться до керівництва самопроголошеної влади та країни-терористки РФ, для участі в бойових діях на території України проти ЗС РФ, підготовку сил та засобів начебто для захоплення влади в Республіці Білорусь у збройний спосіб.
Ба більше, на сайті генпрокуратури, йдеться, що "полк є організацією, що курується і фінансується владою деяких іноземних держав, зокрема їхніми спеціальними і розвідувальними службами, підтримує зв'язок із зарубіжними організаціями екстремістського характеру".
Нагадаємо, представник Асоціації білоруських добровольців Андрій Кушнеров розповів, скільки білорусів борються на боці України.
Читайте провідні новини дня:
- Ворог атакував Київ ракетами і дронами: в МВА назвали перші наслідки
- Атака по готелю у Кривому Розі: в ОВА уточнили дані про постраждалих та руйнування (фото)
- Експерт розповів, як Україна може відповісти РФ на масований обстріл