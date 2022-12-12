У Білорусі почали активно викликати медиків до військкоматів і вручати їм повістки: що відомо

Медиків просять не дати втягнути себе у війну.

У Білорусі взялися "перевіряти" інформацію про військовозобов'язаних медичних працівників і викликати їх до військкоматів. Їм активно вручають повістки на збори.

Про це інформує білоруська медична ініціатива "Білі халати.News".

"Останнім часом нам почало надходити безліч повідомлень (більше 10) про те, що медикам активно вручають повістки на збори. Терміни зборів – від 10 днів", - повідомляють активісти.

Повідомляється, що під призов потрапляють як чоловіки, так і жінки, а також лікарі, і медсестри. Військкомат теж уточнює розміри одягу та взуття медпрацівників.

"Відомі випадки, коли медиків цілими відділеннями приписували до військової частини. Наразі нам ще не відомі випадки відправлення медичних працівників безпосередньо на територію воєнних дій", - йдеться в повідомленні.

Тамтешні медики нагадують своїм колегам, що "на Білорусь ніхто не нападе, немає жодних зовнішніх ворогів, окрім вигаданих пропагандою", і закликають у разі примусу до виконання злочинних наказів не давати втягувати себе у війну.

"Пам'ятайте: ніхто з цих людей не візьме на себе відповідальність за ваші дії. Режим ставиться до людей як до витратного матеріалу", - мовиться в публікації.

Нагадаємо, "Беларускі Гаюн" повідомляє, що російські окупанти переміщують військову техніку у район Брестського полігону. Перша колона з технікою ЗС РФ вже виїхала.

Також у Білорусі проводять мобілізацію і не випускають з країни чоловіків.

Утім, в Інституті вивчення війни вважають вкрай малоймовірним вторгнення Білорусі в Україну в осяжному майбутньому.

Фахівці ISW пояснюють, що росіяни спеціально просувають тезу про імовірність наступу Білорусі. Це є планованою інформаційною операцією, щоб притиснути українські сили до білоруського кордону і не дати їм підсилити українські операції в інших частинах фронту.

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