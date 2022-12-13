У Білорусі почали будувати першу переправу через річку Березина (фото)

Також на трасі поблизу міста Щучин бачили колону військової техніки, яка отримала завдання обладнати переправу через річку Неман.

У Білорусі 13 грудня почали облаштовувати переправу через річку Березина.

Про це повідомляє білоруське Міноборони.

Зазначається, що конструкцію облаштовують військовослужбовці 7-го інженерного полку Північно-західного оперативного командування. Перед початком робіт армійці Лукашенка провели інженерну розвідку місцевості й усунули намерзання льоду.

Після цього військовослужбовці понтонної роти навели переправу через річку Березина.

Тим часом, за даними "Бєларускі Гаюн", військовослужбовці понтонно-мостового батальйону 557-ї інженерної бригади Західного оперативного командування здійснюють марш. Колона військової техніки бригади була помічена на трасі М-6 у напрямку міста Щучин. Вони отримали завдання обладнати переправу через річку Неман.

Що відбувається в Білорусі

Диктатор Лукашенко, який підтримує Путіна у війні проти України, доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності своєї армії. У Мінську кажуть, що заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутися до призначених районів, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону.

У межах цього армія РБ також облаштовуватиме мостові переправи через дві річки. Щоправда, вони розташовані далеко від українського кордону.

Крім того, росіяни в Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною. Йдеться про 24 одиниці військової техніки, включно з чотирма тралами з танками Т-80, мінометною батареєю, машинами зв'язку, інженерною технікою.

Також у Білорусі викликають військовозобов'язаних медичних працівників до військкоматів і вручають їм повістки на збори.

Своєю чергою, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що Україна готується до будь-якого можливого розвитку подій на північних рубежах. Саме тому продовжує укріплювати весь кордон із Білоруссю.

А в ISW вважають, що росіяни спеціально просувають тезу про ймовірність наступу Білорусі, щоб притиснути українські сили до білоруського кордону і не дати їм підсилити українські операції на інших частинах фронту.

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