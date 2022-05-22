У Білорусі почали ховати найманців російських приватних військових компаній, які загинули у війні в Україні - ГУР

У Білорусі почали ховати найманців російських приватних військових компаній, які загинули у війні в Україні - ГУР

В Білорусі ховають військових, які підписали контракти з російськими приватними військовими компаніями, та загинули у війні проти України.

Повідомляється, що у кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, які зголосилися укласти контракти з російськими ПВК.

Таку інформацію подає Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, як зазначається, жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником пройшли в місті Мар’їна гірка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення). В Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника.

"Загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. У військових частинах не проводиться серйозної агітації чи пропагандистських заходів. Втім, відомо про випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК. Основний мотив для цього – гроші, які обіцяють за участь у бойових діях на українській території. Але після низки похорон та звісток про "зниклих безвісти" кількість охочих йти воювати зменшилась", - йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, сили територіальної оборони на кордоні з Білоруссю продовжують готувати територію, якщо росіяни з білорусами все ж вирішать знову звідти напасти на Україну.

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