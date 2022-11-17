У Білорусі почали звільняти залізничників через "злив" даних про пересування військових ешелонів

У Білорусі, ймовірно, почали звільняти залізничників через "злив" даних про пересування військових ешелонів. \

Про це повідомляє телеграм-канал "Мотолько Помоги".

За даними білоруських активістів, минулого тижня звільнили першого заступника начальника служби вантажної роботи та зовнішньоекономічної діяльності (служби "М") "Білоруської залізниці" Олександра Євсюка. Він був відповідальний за планування перевезень військових ешелонів. Його звільнили одразу після візиту до його керівника.

Активісти наголошують, що таке звільнення в Білорусі не останнє і чистки триватимуть.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусі на українську столицю сунула російська окупаційна армія. Також саме з цієї території росіяни активно обстрілюють нашу державу ракетами та іранськими безпілотниками.

Росія активно використовує білоруську залізничну мережу для перевезень окупаційних військ та зброї, з якої потім вбивають українців.

Через загрозу повторного наступу з Білорусі Україна почала зводити на кордоні з цією державою паркан та замінувала території. На це вже встигли побідкатися білоруські силовики. Їм не сподобалося, що паркан високий та суцільний.

Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що українські захисники дійсно підірвали деякі мости на кордоні з Білоруссю. Раніше на це поскаржились білоруські прикордонники.

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