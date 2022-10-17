У Білорусі погрожують "превентивними заходами" у відповідь на міфічну загрозу нападу

Представник режиму Лукашенка з так званого "Міноборони" Валерій Лукашенко заявив, що Білорусь "лишає за собою право вжити превентивні заходи стратегічного стримування, щоб не допустити нападу".

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Міноборони РБ".

Зокрема, він звинуватив сусідні з Білоруссю країни НАТО, що ті мовляв посилюються і створюють можливості для прийняття іноземних військових сил Альянсу.

Ревенко звинуватив Литву, що на її території функціонує так званий "об'єднаний перехідний уряд", що має на меті повалення режиму Лукашенка. Польщу представник режиму Лукашенка звинуватив у підтримці білоруській опозиції і нарощуванні військового потенціалу.

Тому він наголосив, що Білорусь "захищатиметься всіма наявними засобами".

"Білорусь відстоюватиме свої національні інтереси з використанням усіх наявних засобів, зокрема через застосування військової сили, і залишає за собою право вжиття комплексу превентивних заходів стратегічного стримування з метою недопущення нападу або нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту", — заявив Ревенко.

Водночас представник "Міноборони" запевнив, що білоруських військових в Україні немає.

Раніше Валерій Ревенко заявив, що РФ перекине до Білорусі близько 170 танків, до 200 БМП та до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм.

Білоруська загроза

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що з Білорусі до Росії найближчим часом перекинуть 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Моніторингова група "Білоруський гаюн" також заявляла, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може постачати російським окупантам танки.

Лукашенко за проханням Путіна вже роззброює свою державу, тому наступ Білорусі на Україну з кожним днем стає менш імовірним, вважає політичний експерт Дмитро Васильєв.

Натомість, до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими. Їх зустрічали з хлібом і сіллю (фото). Українська розвідка вважає, що Путін намагається втягнути білорусів у війну проти України. Біля українського кордонну перебуває 6 білоруських батальйонів.