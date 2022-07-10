У Білорусі помітили активність військових літаків РФ: є той, яким активно бомбили Україну на початку війни (мапа)

Увечері 9 липня на військовий аеродром у Мачулищах (Мінська область) прилетів літак ДРЛО А-50 і два Іл-76 ВКС РФ. Також було помічено два російські важкі військово-транспортні літаки Іл-76.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруські Гаюн".

Зокрема, аналітики зафіксували о 22:25 приліт літака далекого радіолокаційного виявлення та управління ДРЛО А-50 ВКС РФ (RF-94268).

Вказується, що саме цей А-50 раніше перебував у Білорусі, на військовому аеродромі в Барановичах, та активно обстрілював Україну від початку війни, від 24 лютого до квітня. Саме ці літаки, як пояснюється, дають точки для ударів пілотам винищувачів.

Крім того, на вказаному аеродромі увечері 9 липня також прилітали два Іл-76 ВКС РФ. О 21:30 приземлився RF-86842, який відлетів о 22:46. А о 22:40 прилетів RF-86048, який відлетів о 23:37.

Нагадаємо, у Генштабі попереджають українців, що з території Білорусі зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів.

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