Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Білорусі помітили близько 100 одиниць російської техніки, яка рухалася від Чорнобильської зони вглиб країни

Дата публікації
Перегляди
3653
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Білорусі помітили близько 100 одиниць російської техніки, яка рухалася від Чорнобильської зони вглиб країни

З боку Чорнобильської зони в бік Брагіна по трасі Р-35 рухалася колона з близько 100 одиниць техніки Збройних сил Росії з позначкою «V».

Білоруський журналіст і фотограф, засновник проєкту MotolkoHelp Антон Мотолько у Twitter повідомив, що у колоні  російської техніки, яка рухалася від Чорнобильської зони вглиб Білорусі були реактивна система залпового вогню «Град», вантажівки «КамАЗ» і «Урал», а також МТ-ЛБ.

"З боку Чорнобильської зони в бік Брагіна по трасі Р-35 рухалася колона з близько 100 одиниць техніки Збройних сил Росії з позначкою "V"", – написав журналіст.

За його словами, у колоні – реактивна система залпового вогню "Град", вантажівки "КамАЗ" і "Урал", а також МТ-ЛБ (БТР).

Україна ніколи не була і не буде ворожою щодо білоруського народу, наголосили в розвідці.

Військова розвідка України звернулася до військовослужбовців збройних сил Білорусі із закликом відмовитися від участі в агресії Росії проти держави. В іншому разі розвідка опублікує персональні дані білоруських військових та їхніх родичів.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України 31 березня. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація