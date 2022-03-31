У Білорусі помітили близько 100 одиниць російської техніки, яка рухалася від Чорнобильської зони вглиб країни

У Білорусі помітили близько 100 одиниць російської техніки, яка рухалася від Чорнобильської зони вглиб країни

З боку Чорнобильської зони в бік Брагіна по трасі Р-35 рухалася колона з близько 100 одиниць техніки Збройних сил Росії з позначкою «V».

Білоруський журналіст і фотограф, засновник проєкту MotolkoHelp Антон Мотолько у Twitter повідомив, що у колоні російської техніки, яка рухалася від Чорнобильської зони вглиб Білорусі були реактивна система залпового вогню «Град», вантажівки «КамАЗ» і «Урал», а також МТ-ЛБ.

"З боку Чорнобильської зони в бік Брагіна по трасі Р-35 рухалася колона з близько 100 одиниць техніки Збройних сил Росії з позначкою "V"", – написав журналіст.

14:10

A column of about 100 vehicles of the Russian Armed Forces with “V” marks was moving from the side of Chernobyl zone towards Brahin along the R-35 highway.

The column includes Grad multiple rocket launcher, KamAZ and Ural trucks, and MT-LB. pic.twitter.com/tEdHCLpwfI — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 31, 2022

За його словами, у колоні – реактивна система залпового вогню "Град", вантажівки "КамАЗ" і "Урал", а також МТ-ЛБ (БТР).

Україна ніколи не була і не буде ворожою щодо білоруського народу, наголосили в розвідці.

Військова розвідка України звернулася до військовослужбовців збройних сил Білорусі із закликом відмовитися від участі в агресії Росії проти держави. В іншому разі розвідка опублікує персональні дані білоруських військових та їхніх родичів.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України 31 березня.

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