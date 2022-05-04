У Білорусі помітили рух військової техніки у бік кордонів з Україною та Литвою

Сьогодні зранку, 4 травня, Білорусь відправила військову техніку у бік кордонів з Україною та Литвою.

Білоруська військтехніка рушила вранці з Мінська та Бреста.

Про це повідомило видання Belarusian Hajun project у Twitter.

До слова, військтехніка рушила о 08:30 з Бреста до Мокранів, що межує з Україною. До складу колони входило близько 25-30 одиниць техніки. Серед іншого були ракетні установки 5П85 і РЛС підсвічування цілі 5Н63 із центром бойового управління.

The column included about 25-30 vehicles, among them were 5P85 missile launcher vehicles and 5N63 target illumination radar with a combat control center.

2/2 pic.twitter.com/qiKyVIhKJP — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) May 4, 2022

А у бік кордону з Литвою військова техніка Білорусі рушила з Мінська 06:00. Колона складалась із 30 одиниць військтехніки. Зокрема, були зафіксовані бронетранспортери БТР-82А та бронетранспортери командної машини БТР-80К.

06:00. A column of about 30 military vehicles of the Belarusian Armed Forces was moving from Minsk towards the Ashmiany district / Lithuanian border along the M7 highway.

The video shows BTR-82A armored personnel carriers and BTR-80K command vehicle armored personnel carriers. pic.twitter.com/mo8TmTuTpy — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) May 4, 2022

Нагадаємо, раніше у збройних силах Білорусі почалась раптова перевірка готовності сил реагування: зокрема один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.

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