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У Білорусі помітили рух військової техніки у бік кордонів з Україною та Литвою

У Білорусі помітили рух військової техніки у бік кордонів з Україною та Литвою

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У Білорусі помітили рух військової техніки у бік кордонів з Україною та Литвою

Фото: Belarusian Hajun project/Twitter

Сьогодні зранку, 4 травня, Білорусь відправила військову техніку у бік кордонів з Україною та Литвою.

Білоруська військтехніка рушила вранці з Мінська та Бреста.

Про це повідомило видання Belarusian Hajun project у Twitter.

До слова, військтехніка рушила о 08:30 з Бреста до Мокранів, що межує з Україною. До складу колони входило близько 25-30 одиниць техніки. Серед іншого були ракетні установки 5П85 і РЛС підсвічування цілі 5Н63 із центром бойового управління.

А у бік кордону з Литвою військова техніка Білорусі рушила з Мінська 06:00. Колона складалась із 30 одиниць військтехніки. Зокрема, були зафіксовані бронетранспортери БТР-82А та бронетранспортери командної машини БТР-80К.

Нагадаємо, раніше у збройних силах Білорусі почалась раптова перевірка готовності сил реагування: зокрема один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.

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