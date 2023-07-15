У Білорусі помітили велику військову колону "вагнерівців": у якому напрямку вона рухається

Військова колона пересувалася до Білорусі у ніч проти 15 липня, вранці "вагнерівці" були у РБ.

Вранці суботи, 15 липня, до Білорусі прибула велика колона ПВК "Вагнер". Вона складалася із військовох техніки та особового складу. Найімовірніше, вони розмістилися на теририторії наметового табору в с. Цель, що під Осиповичами.

Про це повідомляє білоруська моніторингова група "Бєралускі Гаюн".

"Сьогодні вранці, 15 липня, помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР/ЛНР. Сукупність чинників зазначає, що це колона ПВК "Вагнер", яка вночі в'їхала до Білорусі з РФ у районі Кричева. Далі вони пройшли через Рогачов у бік Бобруйска і потім – на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК "Вагнер" рухається до наметового табору в с. Цель", - сказано у повідомленні.

За даними пабліка, у колоні було мінімум 60 автомобілів, серед яких - пікапи, великі фури, "буханки" та мінімум 3 автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало ДАІ Білорусі.

Де перебувають найманці ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, білоруські пропагнадисти поївалилися, що ПВК "Вагнер" перекинули до їхньої країни. Терористи почали тренувати місцеву територіальну оборону РБ. Заняття проводять під Осиповичами, що приблизно за 200 кілометрів від кордону з Україною.

Додамо, раніше писали, що у Білорусі під Осиповичами, с. Цель, на території колишньої військової частини розпочато роботи з обладнання великого військового табору. Там збудували нари й туалети, поклали новий асфальт, провели ЛЕП, спорудили дворівневі нар із дерева, провели генеральне прибирання території встановлюють намети. Про це свідчать фотографії, опубліковані 25-26 червня.

У п'ятницю, 14 липня, у Пентагоні підтвердили, що "вагнерівці" більше не воюють в Україні. Про це заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

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