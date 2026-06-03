У Білорусі попередили про можливу війну разом із Росією: що відомо

Віктор Хренін

Реклама

Ризик війни між Росією, Білоруссю та Заходом став дуже високим.

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін під час засідання Ради міністрів оборони країн — учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Москві.

Загроза Третьої світової війни — заява Білорусі

Очільник білоруського оборонного відомства зазначив, що Мінськ і Москва розцінюють поточне розширення військової присутності НАТО біля своїх кордонів як безпосередню підготовку до зіткнення.

Реклама

«Оцінюючи ситуацію, що склалася у Східноєвропейському регіоні, констатуємо, що ймовірність розв’язання воєнного конфлікту щодо Російської Федерації та Республіки Білорусь, які входять до ОДКБ, як і можливість його подальшої трансформації з регіонального на глобальний вкрай висока», — заявив він.

За даними міністра оборони Білорусі, в Польщі та країнах Балтії наразі дислокується близько 21 тисячі військовослужбовців Північноатлантичного альянсу. А керівництво цих держав намагається додатково збільшити американський контингент.

Хренін також стверджує, що НАТО відпрацьовує наступальні операції та перекидання сил до східних кордонів. А рекордні оборонні витрати блоку, які перевищили 1,6 трлн дол. на рік, нібито прямо свідчать про підготовку до війни.

Водночас посадовець запевнив, що Білорусь та її союзники готові до потенційного протистояння.

Реклама

«Ми здатні не лише забезпечити належну відповідь на сучасні виклики та загрози, а й стати рушійною силою процесу формування нової архітектури міжнародної безпеки, запит на яку назрів у Євразії», — додав він.

Віктор Хренін не уточнив, представники яких саме держав, окрім російської сторони, брали участь у цій зустрічі голів оборонних відомств країн ОДКБ.

Загроза наступу з Білорусі — останні новини

Нагадаємо, в Білорусі звинуватили Україну, що нібито спроби перетину кордону українськими безпілотниками фіксуються «практично щодня».

Раніше в Офісі президента заявили, що ризик повторного використання території Білорусі для тиску на Україну зберігається, однак сценарій повномасштабного наступу з північного напрямку наразі видається малоймовірним.

Реклама

Також Кирило Буданов розкрив, як Україна планує реагувати на військові та політичні провокації.

Новини партнерів