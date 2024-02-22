У Білорусі поскаржилися, що Україна на кордоні сконцентрувала велику кількість військових

Україна не розкриває кількість військових, які перебувають на кордоні із Білоруссю.
У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що Україна поблизу їхнього кордону зібрала ударне угруповання чисельністю 112-114 тис. осіб.
Про це заявив заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін в інтерв'ю державному пропагандистському телеканалу "Росія-24".
"На сьогодні - близько 112-114 тис. (осіб - ред.) це угруповання. З них для безпосередньої охорони українсько-білоруського кордону залучаються близько 17 тис.", - сказав Хренін.
Він запевнив, що така ситуація не потребує нарощування додаткових військових сил Білорусі на кордоні з Україною.
Додамо, що українська сторона не розкриває кількість військових, які перебувають на кордоні із Білоруссю.
Нагадаємо, Лукашенко заявив про затримання "української ДРГ".
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