У Білорусі поскаржилися, що Україна на кордоні сконцентрувала велику кількість військових

Україна не розкриває кількість військових, які перебувають на кордоні із Білоруссю.

У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що Україна поблизу їхнього кордону зібрала ударне угруповання чисельністю 112-114 тис. осіб.

Про це заявив заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін в інтерв'ю державному пропагандистському телеканалу "Росія-24".

"На сьогодні - близько 112-114 тис. (осіб - ред.) це угруповання. З них для безпосередньої охорони українсько-білоруського кордону залучаються близько 17 тис.", - сказав Хренін.

Він запевнив, що така ситуація не потребує нарощування додаткових військових сил Білорусі на кордоні з Україною.

Додамо, що українська сторона не розкриває кількість військових, які перебувають на кордоні із Білоруссю.

Нагадаємо, Лукашенко заявив про затримання "української ДРГ".

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