У Білорусі потрапив в аварію автобус із росіянами: госпіталізовано 25 пасажирів (фото, відео)

У Білорусі потрапив в аварію автобус із росіянами: госпіталізовано 25 пасажирів (фото, відео)

У туристичний автобус врізався легковий автомобіль, який виїхав на зустрічну смугу.

У понеділок, 3 січня, у Вітебській області Білорусі потрапив в ДТП автобус, в якому перебувало 40 громадян Росії, що приїхали на екскурсію.

Про це повідомляє пресслужба МВС Білорусі, публікуючи фото та відео з місця аварії.

Винуватцем ДТП став 31-річний водій автомобіля Renault, який під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з туристичним автобусом Scania. Внаслідок аварії він загинув на місці події.

В автобусі, який приїхав із Росії, перебували 42 особи, 40 із яких – громадяни Російської Федерації, які їхали на екскурсію до Вітебська.

"Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля загинув, пасажирів та водіїв автобуса госпіталізовано з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих четверо дітей", - йдеться у повідомленні пресслужби білоруського МВС.

За даними посольства Росії, троє росіян перебувають у тяжкому стані. Усього було госпіталізовано 25 людей.

Нагадаємо, раніше в Росії на трасі Уфа-Оренбург сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через сильну заметіль там зіткнулися 30 автомобілів, більшість із яких були сильно потрощені.

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