У Білорусі повідомили, чи планують оголошувати мобілізацію слідом за Росією

Своює чергою, у Білорусі, території якої РФ здійснює ракетні запуски по Україні, до такого кроку не будуть вдаватися. Наразі країна не потребує мобілізації.

Про це заявив голова Радбезу Білорусі Олександр Вольфович, пише Зеркало.

За його словами, республіка у разі небезпеки готова дати відсіч "складом мирного часу".

"Мобілізація - це не про нас. Народ Білорусі та країна мобілізовані й так, готові, звичайно, не дай боже, дати відсіч тими силами та засобами, які для цього призначені: тим силовим блоком, тим складом мирного часу, який сьогодні виконує завдання щодо оборони своєї країни та конституційного ладу на своїй території", - сказав Вольфович.

Він також заявив, що народне ополчення в Білорусі "призначене для захисту своєї країни". Мовляв, "Білорусь не становить нікому загрози".

Нагадаємо, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Диктатор у зверненні до народу РФ наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.

Росіяни вийшли на перші акції протесту проти мобілізації. Повідомлення про акції у Росії надходять з Іркутська, Улан-Уде, Хабаровська та Іркутська. В Іркутську ОМОН розігнав акцію, на яку зібралося приблизно 60 людей. Є затримання.

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