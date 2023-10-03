У Білорусі раптом почали перевірку бойової готовності армії: залучать навіть авіацію

Російські війська вже у найкоротші терміни здійснять марші "до призначених районів", де відбуватиметься бойова підготовка.

У Білорусі раптом заявили про черговий етап перевірки бойової готовності своїх збройних сил.

Про це повідомило Міноборони РБ.

Зазначається, що перевірка має "комплексний характер" і дасть змогу визначити готовність білоруських військових частин і підрозділів "виконувати завдання за призначенням".

Наразі відомо, що війська РБ в найкоротші терміни здійснять марші "до призначених районів", з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, білоруську військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, зокрема пересіченою місцевістю.

Під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування в Мінській і Вітебській областях. Також під час перевірки передбачається задіяння авіації РБ в інтересах підтримки дій Сухопутних військ.

Нагадаємо, моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" попередив, що загроза ракетних обстрілів України з боку Білорусі збережеться щонайменше ще на три місяці - до 31 грудня 2023-го.

Читайте також: