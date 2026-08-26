У Білорусі раптово перевіряють боєготовність армії: що відбувається

Лукашенко / © Associated Press

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У Білорусі за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка розпочали чергову перевірку боєготовності Збройних сил. Одну з артилерійських бригад центрального підпорядкування привели у повну бойову готовність.

Про це повідомив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, повідомили у Міноборони.

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За його словами, бригаду мають доукомплектувати до штатів воєнного часу та провести мобілізаційні заходи. Після цього військові залишать пункт постійної дислокації та виконуватимуть навчально-бойові завдання.

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«Сьогодні — перший елемент перевірки другого півріччя. Це абсолютно планова навчальна підготовка для військ», — заявив Вольфович.

Під час перевірки планують використовувати сили, які імітуватимуть умовного противника. Зокрема, йдеться про застосування безпілотників та дії диверсійно-розвідувальних груп.

Окрему увагу, за словами Вольфовича, приділять сучасним способам вогневого ураження та управління військами з урахуванням досвіду воєн, зокрема в Україні та Ірані.

Він також заявив, що під час попередньої масштабної перевірки були виявлені недоліки, після чого військове керівництво внесло зміни до системи підготовки армії.

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«Мета заходів — перевірити, чи усунені недоліки, виявлені під час попередньої перевірки, а також готовність з’єднань і військових частин до ведення бойових дій у сучасних умовах», — сказав Вольфович.

За його словами, перевірка не обмежиться Збройними силами. У Білорусі також планують перевірити формування інших силових відомств.

Вольфович наголосив, що нинішні заходи нібито є плановими та не мають свідчити про підготовку до якихось надзвичайних дій. Водночас конкретні завдання, які після виходу з місця дислокації виконуватиме артилерійська бригада, білоруська влада наразі не розкриває.

Раніше Лукашенко заявив, що нібито наказав відкрити пункти пропуску на кордоні з Україною, щоб українці могли приїздити до Білорусі збирати гриби, ягоди та інші дикорослі плоди. Він назвав українців «бідолахами» та заявив: «До нас нехай приходять усі, ми для цього відкриті». Водночас білоруський диктатор заперечив причетність своєї країни до російської агресії, хоча саме територія Білорусі була використана російськими військами для наступу на Київ у 2022 році.

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