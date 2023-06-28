У Білорусі ремонтують покинуту військову частину: ймовірно, там розташуються “вагнерівці” — ЗМІ

П'ять років казарми та гуртожиток військового містечка у Білорусі стояли порожніми.

Минулої неділі, 25 червня, біля білоруського села Цель Осиповичського району на території військового містечка, де раніше дислокувалася 22-а ракетна бригада збройних сил Республіки Білорусь, розпочалися ремонтні роботи.

Про це повідомляє видання “Зеркало”.

Співрозмовник видання, який проживає в цьому населеному пункті, підтвердив, що у колишній військовій частині почали викладати плитку, фарбувати фасади будівель.

У 1990-х роках у цьому містечку перебувало 1500 осіб (військові разом із сім'ями). Після того, як у 2018 році ракетну бригаду перевели до Осиповичів, усі роз'їхалися, гуртожиток та казарми стояли порожніми.

Близько двох років тому Осиповичський райвиконком виставив будівлі військового містечка №4 на продаж. Всього тут 31 об'єкт - сховища техніки, склади, майстерні, їдальні, навчальний корпус, караульне приміщення тощо. Ці об'єкти розмістилися на ділянці 15 гектарів.

Будівлі виставленого на продаж військового містечка в Білорусі, де розпочався терміновий ремонт / Фото: zerkalo.io

“Територія оточена лісовим масивом, поряд проходить автомобільна дорога Мінськ — Гомель М-5 та залізниця Верейці — Гродзянка, яка сполучається із залізницею Мінськ — Гомель”, - йдеться в описі лоту.

Журналістка видання під виглядом покупця зателефонувала до Осиповичського райвиконкому і з’ясувала, що приміщення поки що не продаються, “бо готуються документи”.

На запитання про найманців ПВК “Вагнер” білоруські чиновники відповіли, що це “чутки”, вони такою інформацією не володіють.

Нагадаємо, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко у вівторок, 27 червня, заявив, що запропонував ПВК “Вагнер” зайняти покинуту військову частину. Яку саме – не уточнив.

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