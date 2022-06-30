У Білорусі розігнали свято для українських дітей-біженців, а його організаторку арештували

У Білорусі розігнали свято для українських дітей-біженців, а його організаторку арештували

У Білорусі силовики розігнали організоване волонтерами свято для українських дітей-біженців.

Також білоруська міліція арештувала на 7 діб організаторку заходу Аллу Кароленко.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо свобода".

27 червня у Гомелі місцеві волонтери вирішили організувати свято для дітей-біженців з України. Воно повинно було відбутись у парку палацу Румянцевих і Паскевичів. Проте білоруська міліція розігнала захід.

29 червня поліція арештувала одну з організаторів свята Аллу Кароленко, а 30 червня її засудили до 7 діб арешту.

Як зазначають ЗМІ, 9-річна дівчинка з Донецької області, яка приїхала до Гомеля з бабусею, на свій 9 рік народження попросила білоруських волонтерів організувати захід. Вона хотіла продати паперових "голубів миру" і зібрати гроші на подарунок. Місцеві жителі погодились організувати такий захід для усіх дітей-біженців з України. Він називався "День іменин". Проте це не сподобалось білоруським силовикам і вони розігнали акцію. Офіційне пояснення - боялись провокацій.

Нагадаємо, Білорусь запроваджує безвізовий режим з Польщею.

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