У Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності армії – Міноборони РБ

Від вівторка, 13 грудня, у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності Збройних сил країни.

Про це повідомили у міністерстві оборони Білорусі.

Перевірку розпочали за дорученням самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка під керівництвом Державного секретаріату Ради Безпеки.

"Заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Білорусь та війна Росії проти України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Білорусь надала їй свої території для наступу та ракетних ударів.

За останніми даними, росіяни у Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною. За даними спостерігачів, окупанти перевозять ближче до кордону з Україною 24 одиниці військової техніки, включаючи чотири трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку, інженерну техніку

У Білорусі також взялися "перевіряти" інформацію про військовозобов'язаних медичних працівників і викликати їх до військкоматів. Їм активно вручають повістки на збори.

В інституті вивчення війни вважають вкрай малоймовірним вторгнення Білорусі в Україну в осяжному майбутньому.

Керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль вважає, що ризик вторгнення з боку Білорусі до України залишається.

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