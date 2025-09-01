- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 154
- Час на прочитання
- 1 хв
У Білорусі розпочались спільні з РФ військові навчання із залученням ядерної зброї
Навчання перенесли вглиб території країни, як стверджують у Мінську, за особистим розпорядженням Олександра Лукашенка.
У Білорусі 31 серпня розпочалися навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планують відпрацювати застосування ядерної зброї.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У маневрах беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану.
Буде залучено 450 одиниць озброєння і техніки, включаючи дев’ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників різного типу.
У міністерстві оброни Білорусі повідомили, що тренування розпочалися в рамках трьох програм: «Взаємодія-2025», «Пошук-2025» та «Ешелон-2025».
Навчання перенесли вглиб території країни, як стверджують у Мінську, за особистим розпорядженням Олександра Лукашенка.
«Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях і можливих провокаціях», — зауважив перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко.
За словами Муравейка, у рамках маневрів буде відпрацьоване планування застосування ядерної зброї без проведення безпосередньо ядерних випробувань.
«Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати — будемо вчитися», — сказав він.
Навчання ОДКБ завершаться 6 вересня.
Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов попередив про хвилю інформаційних атак та загострення російських вкидів на час російсько-білоруських навчань «Захід-2025». За прогнозами очільника ГУР, країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний тиск, що супроводжуватиметься всілякими вкидами та провокаціями.