У Білорусі розпочались спільні з РФ військові навчання із залученням ядерної зброї

Військові навчання у Білорусі / © Associated Press

У Білорусі 31 серпня розпочалися навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планують відпрацювати застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У маневрах беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану.

Буде залучено 450 одиниць озброєння і техніки, включаючи дев’ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників різного типу.

У міністерстві оброни Білорусі повідомили, що тренування розпочалися в рамках трьох програм: «Взаємодія-2025», «Пошук-2025» та «Ешелон-2025».

Навчання перенесли вглиб території країни, як стверджують у Мінську, за особистим розпорядженням Олександра Лукашенка.

«Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях і можливих провокаціях», — зауважив перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко.

За словами Муравейка, у рамках маневрів буде відпрацьоване планування застосування ядерної зброї без проведення безпосередньо ядерних випробувань.

«Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати — будемо вчитися», — сказав він.

Навчання ОДКБ завершаться 6 вересня.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов попередив про хвилю інформаційних атак та загострення російських вкидів на час російсько-білоруських навчань «Захід-2025». За прогнозами очільника ГУР, країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний тиск, що супроводжуватиметься всілякими вкидами та провокаціями.