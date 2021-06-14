У Білорусі розповіли, за якими статтями звинувачують Протасевича і Сапегу

Протасевича звинувачують в організації заворушень і розпалюванні соціальної ворожнечі
Затриманого в Мінську опозиціонера Романа Протасевича звинувачують за трьома статтями кримінального кодексу Білорусі.
Про це повідомив голова слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора під час пресконференції.
Протасевича звинувачують:
- в організації масових заворушень,
- порушенні громадського порядку,
- розпалюванні соціальної ворожнечі і ворожнечі.
Також Гора додав, що білоруські силовики "з'ясовують джерела фінансування" Telegram-каналу Nexta, співзасновником якого був Протасевич.
Дівчині Романа Протасевича, росіянці Софії Сапезі висунули підозру по одній статті — "участь у масових заворушеннях".
За іншою кримінальною справою Сапега вже була залучена в якості обвинуваченої. Це "розпалювання соціальної ворожнечі і розбрату". Все через те, що Сапега нібито була організатором Telegram-каналів, на яких публікували імена і дані білоруських силовиків і держслужбовців.
Нагадаємо, що Романа Протасевича вивели на брифінг МЗС Білорусі.
Раніше він з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В інтерв'ю Протасевич дав низку свідчень проти себе і своїх соратників. Роман розплакався під час інтерв'ю.
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