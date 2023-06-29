У Білорусі швидкими темпами будують великий військовий табір: супутникові знімки NYT це підтверджують

Поки невідомо, хто саме там розташовуватиметься і чи взагалі буде.
У Білорусі під Осиповичами на території колишньої військової частини, де раніше дислокувалася 465-а ракетна бригада ЗС РБ, розпочато роботи з обладнання великого військового табору.
Про це свідчать свіжі супутникові світлини, повідомляє та публікує фото моніторинговий канал "Бєларускі Гаюн".
"В останні дні надійшла велика кількість інформації про те, що туди звозяться робітники з різних районів країни зі своєю будівельною технікою. За різними даними, роботи розпочалися у неділю (25.06) або у понеділок (26.06)", - сказано у повідомленні.
За даними тг-каналу, робітники будують нари та туалети, поклали новий асфальт, проводять ЛЕП, іде спорудження дворівневих нар з дерева, генеральне прибирання території, збирають лавки та столи, встановлюють намети.
Моніторинговий канал підкреслює, що у порівнянні знімків 9 та 27 червня, можна помітити зміни мінімум у 6 областях на території колишньої ВЧ. Щонайменше точно проходить прибирання території, а між казармами, де раніше був пісок, тепер його немає. У північній частині видно і ознаки робіт.
На Фото за 27 червня видно, що встановлюються намети, то, за припущеннями автора каналу, йде обладнання великого наметового табору.
"Поки невідомо, хто саме там розташовуватиметься і чи взагалі буде. Самі роботи та поточні супутникові знімки не свідчать про те, що там дислокуватиметься ПВК "Вагнер". Так само, як про це не свідчать і поширені відомості про нібито термінові замовлення на виробництво меблів та обладнання для військових", - йдеться у дописі.
Також там додали, що зараз - це єдине місце у Білорусі, де підтверджено проведення робіт. За непідтвердженою інформацією, польові табори можуть з'явитися у Гродненській, Мінській та Вітебській областях.
Після цього NYT опублікувало нові супутникові знімки будівництва табору під Осиповичами біля білоруського села Цель. ФОто зроблено компанією Planet Labs у понеділок, 27 червня. На них ще чіткіше видно зміни на території колишньої частини і ряди повторюваних об'єктів, що з'явилися, які цілком можуть бути наметами.
Окрім того, західне видання наводить порівняння супутникових знімків за 24 і 27 червня, на яких видно певні об'єкти. Це цілком підтверджує інформацію, що роботи розпочалися у неділю (25.06) або у понеділок (26.06).
Для підтвердження своєї інформації NYTопублікував знімок у високій роздільній здатності цієї ж території за 15 червня, де видно, що тоді ніяких робіт там не було.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що у Білорусі біля села Цель Осиповичського району ремонтують покинуту військову частину бдя бійців ПВК "Вагнер". Про це повідомляло видання "Зеркало". Білоруські чиновники ці дані не спростували, не підтвердили.
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