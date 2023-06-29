У Білорусі швидкими темпами будують великий військовий табір: супутникові знімки NYT це підтверджують

Поки невідомо, хто саме там розташовуватиметься і чи взагалі буде.

У Білорусі під Осиповичами на території колишньої військової частини, де раніше дислокувалася 465-а ракетна бригада ЗС РБ, розпочато роботи з обладнання великого військового табору.

Про це свідчать свіжі супутникові світлини, повідомляє та публікує фото моніторинговий канал "Бєларускі Гаюн".

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"В останні дні надійшла велика кількість інформації про те, що туди звозяться робітники з різних районів країни зі своєю будівельною технікою. За різними даними, роботи розпочалися у неділю (25.06) або у понеділок (26.06)", - сказано у повідомленні.

За даними тг-каналу, робітники будують нари та туалети, поклали новий асфальт, проводять ЛЕП, іде спорудження дворівневих нар з дерева, генеральне прибирання території, збирають лавки та столи, встановлюють намети.

Моніторинговий канал підкреслює, що у порівнянні знімків 9 та 27 червня, можна помітити зміни мінімум у 6 областях на території колишньої ВЧ. Щонайменше точно проходить прибирання території, а між казармами, де раніше був пісок, тепер його немає. У північній частині видно і ознаки робіт.

На Фото за 27 червня видно, що встановлюються намети, то, за припущеннями автора каналу, йде обладнання великого наметового табору.

"Поки невідомо, хто саме там розташовуватиметься і чи взагалі буде. Самі роботи та поточні супутникові знімки не свідчать про те, що там дислокуватиметься ПВК "Вагнер". Так само, як про це не свідчать і поширені відомості про нібито термінові замовлення на виробництво меблів та обладнання для військових", - йдеться у дописі.

Також там додали, що зараз - це єдине місце у Білорусі, де підтверджено проведення робіт. За непідтвердженою інформацією, польові табори можуть з'явитися у Гродненській, Мінській та Вітебській областях.

Після цього NYT опублікувало нові супутникові знімки будівництва табору під Осиповичами біля білоруського села Цель. ФОто зроблено компанією Planet Labs у понеділок, 27 червня. На них ще чіткіше видно зміни на території колишньої частини і ряди повторюваних об'єктів, що з'явилися, які цілком можуть бути наметами.

Окрім того, західне видання наводить порівняння супутникових знімків за 24 і 27 червня, на яких видно певні об'єкти. Це цілком підтверджує інформацію, що роботи розпочалися у неділю (25.06) або у понеділок (26.06).

Фото зі 27 червня, на якому видно швидкі темпи будівництва військового намету / Фото: nytimes.com

Для підтвердження своєї інформації NYTопублікував знімок у високій роздільній здатності цієї ж території за 15 червня, де видно, що тоді ніяких робіт там не було.

Фото за 15 червня, на якому видно, що на території ВЧ ще було пусто / Фото: nytimes.com

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що у Білорусі біля села Цель Осиповичського району ремонтують покинуту військову частину бдя бійців ПВК "Вагнер". Про це повідомляло видання "Зеркало". Білоруські чиновники ці дані не спростували, не підтвердили.

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