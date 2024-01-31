У Білорусі силовики приходять до родичів тих, хто виїхав із країни: що вимагають

Раніше силовики "домовлялися" з родичами тих, хто виїхав за кордон, але після повернення білорусів режим Лукашенка порушував проти них кримінальні справи.

У Білорусі силовики приходять до родичів політичних емігрантів, які виїхали за кордон, і просять умовити їх повернутися додому.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна".

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Правозахисникам відомо, як мінімум про три такі випадки. Також відомі і щонайменше 3 випадки, коли силовики "домовлялися" з родичами тих, хто виїхав за кордон, але після повернення білорусів режим Лукашенка порушував проти них кримінальні справи.

Крім того, правозахисники додають, що зараз у Білорусі відбувається "дозачистка" інформаційного простору – на рівні регіональних медіа та незалежних блогерів.

Нагадаємо, що після протестів проти результатів виборів президента Білорусі у 2020 році білоруські силовики затримали понад 38 тисяч людей, ще щонайменше сто тисяч втекли з країни.

Раніше повідомлялося, що у Кринках ліквідували білоруса, який воював на боці армії РФ.

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