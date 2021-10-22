У Білорусі скасували масковий режим, бо він не сподобався Лукашенку

У Білорусі скасували масковий режим, бо він не сподобався Лукашенку

Скасували масковий режим від 22 жовтня.

Міністерство охорони здоров'я Білорусі скасувало обов'язкове носіння маски після критики самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це йдеться в постанові № 111 "Про зміну постанови Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь від 29 грудня 2012 року № 217".

Скасували масковий режим від сьогодні, 22 жовтня.

Так, згідно із постаною, забрали пункт 41, який зобов'язував громадян Білорусі носити маски та дотримуватися соціального дистанціювання при відвідуванні об'єктів, організацій, автомобільного, за винятком автомобілів особистого користування, повітряного, водного, залізничного транспорту, включаючи метрополітен.

Раніше самоназваний президент розкритикував обов'язкове носіння масок. Тому, за його словами, аби "не допускати ніякого тиску на людей в питаннях носіння захисних масок, соціальної дистанції та вакцинації", він вирішив відмінити у країні цю вимогу.

"На вулиці людина повинна дихати свіжим повітрям. Не треба тиснути людей. Маска на вулиці не потрібна", - сказав він.

До слова, за добу, 21 жовтня, в Республіка Білорусь зареєстрували 2 тис. 082 пацієнта з COVID-19, виписали - 2 тис. 034 пацієнта.

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