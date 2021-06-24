У Білорусі спалахнула пожежа на ДРЕС: місцеві жителі залишилися без світла

Через пожежу було порушено електропостачання деяких населених пунктів в Могилевській і Вітебській областях.
Пізно ввечері 23 червня в Білорусі спалахнула пожежа на території Лукомльської ДРЕС. Пожежники виїхали на виклик.
Про це йшлося в Telegram-акаунті МНС в Білорусі.
Спалахнула однієї з секцій трансформаторної підстанції. Через пошкодження вимірювального трансформатора напруги та виниклої пожежі на Лукомльської ДРЕС порушено електропостачання деяких населених пунктів в Могилевської та Вітебської областей.
Офіційну інформацію підтвердили та місцеві жителі, які залишилися без світла. Вони почали публікувати фото в Telegram.
Загоряння трансформатора напруги ТН-330 кВ (2 секція) на ЛукомльськоїДРЕС у м Новолукомль було ліквідовано. Постраждалих немає, повідомили в МНС. Електропостачання більшості населених пунктів Могилевської та Вітебської областей відновили.
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