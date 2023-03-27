Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Білорусі спалахнула сильна пожежа в районі Мінського автомобільного заводу: відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2697
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Білорусі спалахнула сильна пожежа в районі Мінського автомобільного заводу: відео

Причини займання невідомі.

У столиці Білорусі Мінську в понеділок, 27 березня, спалахнула масштабна пожежа біля автомобільного заводу (МАЗ). 

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах. 

Займання на Мінському автомобільному заводу сталось ввечері. За даними користувачів соціальних мереж, перед пожежею було чути кілька звуків, які схожі на вибухи. Також на відео, які поширюють у Мережі видно, як до неба піднімається чорний дим. 

Наразі офіційної інформації щодо займання на території Мінського автомобільного заводу немає. 

Про причини пожежі теж не повідомляють. 

Нагадаємо, у російському Омську спалахнув великий склад із пластиком.

Читайте також:

Ядерна зброя в Білорусі - ЄС і НАТО вже готують відповідь

Ядерна зброя в Білорусі - ЄС і НАТО вже готують відповідь

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2697
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація