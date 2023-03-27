У Білорусі спалахнула сильна пожежа в районі Мінського автомобільного заводу: відео

У столиці Білорусі Мінську в понеділок, 27 березня, спалахнула масштабна пожежа біля автомобільного заводу (МАЗ).

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.

Займання на Мінському автомобільному заводу сталось ввечері. За даними користувачів соціальних мереж, перед пожежею було чути кілька звуків, які схожі на вибухи. Також на відео, які поширюють у Мережі видно, як до неба піднімається чорний дим.

Наразі офіційної інформації щодо займання на території Мінського автомобільного заводу немає.

Про причини пожежі теж не повідомляють.

Нагадаємо, у російському Омську спалахнув великий склад із пластиком.

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