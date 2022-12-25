У Білорусі сталася пожежа на заводі "Нафтан" (фото)

На території заводу "Нафтан" спалахнула пожежа.
У неділю, 25 грудня, у Вітебській області Білорусі сталась пожежа на нафтопереробному заводі "Нафтан". Спалахнув резервуар з нафтопродуктами.
Про це повідомляє МНС Білорусі.
Близько 10 ранку рятувальникам надійшов сигнал про загоряння резервуару з нафтопродуктами. Працівники МНС запевняють, що пожежа не вийшла за межі резервуару та була ліквідована.
Причину та збитки від загоряння встановить комісія підприємства. Також повідомляється, що під час пожежі люди не постраждали.
Нагадаємо, ексдепутат "Єдиної Росії" підпалив військкомат у Саратовській області.
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