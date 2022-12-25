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У Білорусі сталася пожежа на заводі "Нафтан" (фото)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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663
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У Білорусі сталася пожежа на заводі "Нафтан" (фото)

Фото: МНС Білорусі

На території заводу "Нафтан" спалахнула пожежа.

У неділю, 25 грудня, у Вітебській області Білорусі сталась пожежа на нафтопереробному заводі "Нафтан". Спалахнув резервуар з нафтопродуктами.  

Про це повідомляє МНС Білорусі.

Близько 10 ранку рятувальникам надійшов сигнал про загоряння резервуару з нафтопродуктами. Працівники МНС запевняють, що пожежа не вийшла за межі резервуару та була ліквідована.

Фото: МНС Білорусі / ©
Фото: МНС Білорусі

Причину та збитки від загоряння встановить комісія підприємства. Також повідомляється, що під час пожежі люди не постраждали.

Нагадаємо, ексдепутат "Єдиної Росії" підпалив військкомат у Саратовській області.

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Дата публікації
Перегляди
663
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