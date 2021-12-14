У Білорусі суд виніс вироки критикам режиму Лукашенка: Сергій Тихановський отримав 18 років колонії

Усіх шістьох обвинувачених судили у закритому режимі у гомельському СІЗО, розгляд справи розпочався 24 червня.

У Білорусі 14 грудня Гомельський обласний суд виніс вироки критикам та опозиціонерам режиму Лукашенка. Так, чоловіка Світлани Тихановської Сергія Тихановського зусудили до 18 років колонії посиленого режиму.

Про це повідомляє телеграм-канал "NEXTA Live".

Разом з Тихановськм на лаві підсудних також опинилися: політик Микола Статкевич, журналіст Ігор Лосик, автора ютуб-каналу "MozgON" Володимир Циганович, оператора "Країни для життя" Артем Саков та модератор соцмереж того ж проєкту Дмитро Попов.

Зазначається, що Сакова та Попова засудили до 16 років, Лосика та Цигановича – до 15. Миколі Статкевичу дали 14 років.

Як пише "Медіазона", Тихановському, Сакову та Попову закидають організацію масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі "проти представників влади та правоохоронних органів", погроз на адресу ексголови ЦВК Лідії Єрмошиної та організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок.

Миколу Статкевича звинуватили в організації масових заворушень. Блогерів Лосика та Цигановича звинуватили у розпалюванні соціальної ворожнечі "щодо представників влади та правоохоронних органів", вчиненому групою осіб.

Варто зазначити, що Сергій Тихановський чоловік Світлани Тихановської, яка була головною опоненткою Лукашенка на виборах президента Білорусі. Під час масових протестів проти режиму Лукашенка вона виїхала до Литви. У серпні 2020 року Європарламент виступив із заявою про невизнання перемоги Лукашенка. Вони підкреслили, що результати голосування вказують на перемогу Світлани Тихановської. Європарламент також визнав координаційну раду білоруської опозиції "тимчасовим представництвом народу" Білорусі.

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