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У Білорусі священник закликав молитися за Україну: його заарештували

У Білорусі священник закликав молитися за Україну: його заарештували

У Білорусі заарештували священника / Фото: Unsplash

Сам священник заявив, що його слова вирвані з контексту.

У Білорусі на 15 діб заарештували пастора євангелічної церкви з Новолукомля Олександра Зарецького за те, що він у своїх проповідях закликав молитися за Україну.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Зарецький у свої промовах закликав: "Подивіться, як вищі чиновники говорять одне, а на вулицях люди бачать інше", "Помолімося за Україну, прийдемо на молитви за Україну".

За постановою суду, такими заявами пастор "взяв участь у пікетуванні" без відповідного дозволу райвиконкому.

Сам Зарецький на суді не визнав себе винним та заявив, що його висловлювання були вирвані з контексту.

Раніше ми повідомляли, що у Білорусі Гомельський обласний суд засудив українку Наталію Захаренко до дев’яти років колонії.

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