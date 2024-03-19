У Білорусі священник закликав молитися за Україну: його заарештували

Сам священник заявив, що його слова вирвані з контексту.
У Білорусі на 15 діб заарештували пастора євангелічної церкви з Новолукомля Олександра Зарецького за те, що він у своїх проповідях закликав молитися за Україну.
Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
Зарецький у свої промовах закликав: "Подивіться, як вищі чиновники говорять одне, а на вулицях люди бачать інше", "Помолімося за Україну, прийдемо на молитви за Україну".
За постановою суду, такими заявами пастор "взяв участь у пікетуванні" без відповідного дозволу райвиконкому.
Сам Зарецький на суді не визнав себе винним та заявив, що його висловлювання були вирвані з контексту.
Раніше ми повідомляли, що у Білорусі Гомельський обласний суд засудив українку Наталію Захаренко до дев’яти років колонії.
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