У Білорусі українця засудили до трьох років ув'язнення за участь у протестах

У Білорусі українця засудили до трьох років ув'язнення за участь у протестах

МЗС Україна закликає режим Лукашенка негайно звільнити українського політв'язня.

У Білорусі 32-річного українця Михайла Ференця засудили до трьох років позбавлення волі за участь в акціях протесту та "умисне пошкодження майна".

Про це інформує пресслужба МЗС України.

Сім місяців, які Михайло вже відсидів у білоруському СІЗО, не зарахували у загальний термін покарання.

МЗС наголошує, що достовірних доказів провини Ференця у суді наведено не було. Михайло Ференець не визнає себе винним та через адвоката планує подавати апеляцію. Білоруський правозахисний центр "Вясна" визнав його політв’язнем.

У міністерстві назвали цю справу політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним.

"Бездоказове звинувачення та неправове засудження громадянина України є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська. Справа Михайла Ференця — це черговий приклад білоруського "правосуддя", внаслідок якого за ґратами опинились десятки і сотні місцевих журналістів і правозахисників, громадських активістів, програмістів, студентів та пересічних громадян Білорусі", — йдеться в повідомленні.

Михайла Ференця звинуватили у тому, що він брав участь в акціях протесту проти режиму Лукашенка у вересні 2020 року. Також білоруські силовики вважають "незаконним", що чоловік створив Telegram-канал, де ділився своїми роздумами про політичні події у Білорусі. Крім того, Михайло організував нанесення на фасади "не менше 27 будівель написів і зображень протестного характеру".

Нагадаємо, акції протесту в Білорусі почалися після виборів президента, які відбулися 9 серпня 2020-го. Білоруси вийшли на акції протесту в багатьох містах країни. Силовики жорстоко розганяли людей, застосовували силу, масово арештовували.

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