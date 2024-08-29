У Білорусі винищувач ганявся за російським "Шахедом": лунали вибухи

У Гомельській області чули не менше двох вибухів і було видно яскравий спалах у небі.

До Білорусі знову залетів російський дрон-камікадзе "Шахед" у ніч проти 29 серпня. Країна вперше застосувала авіацію для збиття безпілотника.

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

За інформацією пабліка, вночі під час чергової російської атаки по Україні один із "Шахедів" знову залетів на територію Білорусі в Єльському районі. Це сталося о 03:30.

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Після заходу дрона до повітряного простору РБ винищувач білоруських Військово-повітряних сил близько 20 хв. "ганявся за порушником". Близько 03:55 у Єльському районі Гомельської області чули не менше двох вибухів і було видно яскравий спалах у небі.

"Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову ціль у небі – російський дрон-камікадзе типу "Шахед", – зауважили в телеграм-каналі.

Мапа заходу російського дрона до Білорусі / Фото: "Беларускі Гаюн"

Нагадаємо, російські безпілотники далеко не вперше залітають до Білорусі. Так, під час ворожої атаки по Україні в ніч проти 26 серпня близько трьох "Шахедів" могли залетіти на білоруську територію.

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