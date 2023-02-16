У Білорусі вирішили відремонтувати стару гауптвахту, куди садитимуть військових: що сталось

У Білорусі є лише одна гауптвахта - на базі Мінської військової комендатури.
У Білорусі в місті Брест Міноборони вирішило відремонтувати стару гауптвахту. Це може свідчити про проблеми із дисципліною в армії РБ.
Про це пише "Білоруський гаюн".
Активісти отримали документи про плани Міноборони Білорусі відремонтувати стару гауптвахту в Бресті. Це місто вибрали невипадково, оскільки там є місця дислокацій багатьох військових частин.
Як використовуватимуть нове приміщення - невідомо, проте активісти зазначають, що у Білорусі є лише одна гауптвахта - на базі Мінської військової комендатури.
"Загалом розмови про необхідність відкриття гауптвахти в інших місцях зосередження частин ЗС РБ ходили й раніше. Це пов'язано зі складністю логістики. Згідно з нормами дисциплінарного статуту ЗС РБ, для того, щоб відправити під арешт на гауптвахту військовослужбовця строкової служби, його необхідно доставити до Мінська в супроводі призначеної особи (іншого військовослужбовця), а після відбуття ним покарання - забрати назад. Це значно ускладнює можливості застосування загалом такого заходу покарання, як арешт з утриманням на гауптвахті, який фактично застосовують лише у виняткових випадках", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше "Білоруський гаюн" повідомляв, що Білорусь може розташувати один із зенітно-ракетних дивізіонів у Лунинці, що поблизу з українським кордоном.
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