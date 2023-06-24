У Білорусі виступили з офіційною заявою через заколот "вагнерівців" у РФ

Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало звернення Ради безпеки країни на тлі заколоту у Росії приватною військовою компанією "Вагнер".

Про повідомляє білоруське державне агентство "БЕЛТА".

Білоруська сторона заявила про підтримку Росії у війні проти України.

"Білорусь була і залишається союзником Росії, що повністю розділяє цілі та завдання СВО (війни - ред.)...Білоруси та росіяни – братні народи, наші держави пов'язані політичним союзом. І ми не можемо залишатися осторонь подій, що відбуваються на півдні Росії. Будь-яка провокація, будь-який внутрішній конфлікт у військових та політичних колах, в інформаційному полі та громадянському суспільстві – подарунок колективному Заходу…Ми закликаємо до голосу розуму. У цей скрутний час усі, хто сьогодні залучений до неприпустимого протистояння всередині єдиного у своїх цілях військового братства, потрібні там, де вирішується майбутнє слов'янського світу, доля мільйонів наших людей", - йдеться у зверненні самопроголошеної влади Білорусі.

Нагадаємо, диктатор Путін пожалівся Лукашенку на військовий заколот Пригожина у РФ.

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