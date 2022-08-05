У Білорусі визнали екстремістськими присвячені Лукашенку стікери "Luka" та "Sasha 3%"

У країні стікерки з назвами "Luka" та "Sasha 3%", які присвячені самопроголошеному президенту Лукашенку, визнали екстремістськими матеріалами.

Про це повідомляє Zerkalo.io з посиланням на Мінінформ Білорусі

Зазначається, що Центральний районний суд Мінська оголосив "екстремістськими" стікери для Telegram "Саша 3%" та "Luka". До слова, 2020-го напередодні президентських виборів у Білорусі з'явився мем "Саша 3%", оскільки, за даними соцопитувань, Лукашенко мав набрати лише 3%.

Фото: euroradio.fm

Як повідомлялося, у Білорусі засудили колишню співробітницю телеканалу "Белсат" та журналістку польської телекомпанії TVP Ірину Славнікову. Вона отримала п'ять років колонії. Славнікову звинуватили за двома статтями - це грубе порушення громадського порядку, а також створення екстремістського формування.

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