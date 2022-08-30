У Білорусі визнали екстремістськими соцмережі вигаданої держави Вейшнорії

Суд вважає, що всі акаунти цієї "держави" є небезпечними для Білорусі.

Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на правозахисний центр "Весна".

Білоруський суд в серпні визнав екстремістськими сторінки Вейшнорії у всіх соціальних мережах.

Зазначимо, що назва "держави" Вейшнорія з'явилась під час російсько-білоруських військових навчань у 2017 році. Тоді за легендою Вейшнорія напала на Білорусь. Користувачі соцмереж вирішили доповнити фантазії російських та білоруських військових та придумали Вейшнорії валюту, "міністерство закордонних справ" та державну символіку. Вигадана держава також має свій сайт, на якому можна отримати "громадянство". На сайті є інформація про "історію" народу Вейшнорії. Також ця "держава" має віртуальний парламент із провладними депутатами та опозицією.

Нагадаємо, спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017" вважали підготовкою до масштабної війни в Європі.

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