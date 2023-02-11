У Білорусі ворожа авіація почала імітувати зльоти МіГ-31К: яка їхня мета

Російська та білоруська авіації у РБ почали імітувати зльоти винищувачів МіГ-31К, які є потенційними носіями високоточних ракет "Кинджал", під час зльотів літаків інших типів.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", яка відстежують військову активність.

"Учора, у другій половині дня, ми повідомили про два групові вильоти авіації ВКС РФ з аеродрому Мачуліщі о 13 та 16 годині. Ці вильоти мали низку дивацтв, на які ми згодом звернули увагу (найочевидніше — вони не повернулися до Мачулищ). Можна було подумати, що МІГи відлетіли до РФ або впали в болото, але ситуація інша", - зауважали спостерігачі.

Вони підтверджують, що вильоти авіації справді були, але не МіГів. Зокрема, винищувачі, які вилетіли з Барановичів, на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. Літаки Су імітували зліт МіГ-31К.

"Вчора (10 лютого - ред.) вранці до Мачулищ з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня ці винищувачі робили зльоти з аеродрому Мачулищи і звук зльоту був дуже схожий на зльоти МіГ-31К та А-50. Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су", - додають у групі.

Нагадаємо, раніше повідомляли, чому білоруська армія не воює проти України. Радник Тихановської розповів про плани Путіна і Лукашенка.

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