У Білорусі вручають повістки, лікарям заборонили виїжджати за кордон - Генштаб

У Білорусі вручають повістки, лікарям заборонили виїжджати за кордон - Генштаб

У Білорусі продовжили навчання біля кордонів з Україною.

У збройних силах Республіки Білорусь продовжили терміни мобілізаційного навчання до 9 липня.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 2 липня.

Згідно з попередніми термінами, йшлося про 22 червня – 1 липня 2022 року. Через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток.

Крім того, лікарям заборонили виїзд за межі країни, зазначили у Генштабі.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що загроза вторгнення Білорусі на територію України з військової точки зору зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ малоймовірний.

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