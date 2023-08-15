У Білорусі вважають очевидною можливість військового зіткнення з НАТО: деталі

Білорусам здається, що вони знають "справжні наміри Заходу".

Військові політики країн Заходу припинили ховатися за формулюванням про винятково оборонну спрямованість їхніх воєнних доктрин. В доктринальних документах продовжують закріплюватися претензії на глобальне та регіональне домінування, досягати якого планується шляхом застосування військової сили. Вона починає розглядатися як основний засіб відстоювання національних інтересів, знижується поріг для ухвалення рішень на її застосування.

Про це заявив міністр оборони Білорусі, генерал-лейтенант Віктор Хренін.

У Білорусі вважають реальною можливість військового зіткнення з НАТО

"Триває інтенсивна підготовка"

За словами Хреніна, в національних та коаліційних документах стратегічного планування держав Заходу відкрито називаються противники. Сьогодні це Росія, Китай та союзні їм держави, серед яких і Республіка Білорусь.

"Ми розуміємо, що на пустому місці такі доктринальні установки не народжуються. На Заході йде інтенсивна військова підготовка, у це вкладаються величезні кошти", – сказав Хренін.

Слід розуміти, продовжив він, що в капіталістичному світі заморожувати свої активи у зброї та роздутій армії просто так ніхто не буде.

"Тому висновок можна зробити однозначний: можливість прямого військового зіткнення з НАТО стає вельми очевидною. Сьогодні усі маски скинуті. Справжні плани Заходу вже відкрито звучать з вуст високопоставлених посадових осіб", – підсумував очільник міноборони.

Раніше зазначалося, що Росія та Білорусь зміцнюють військове співробітництво.

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