У Білорусі йде прихована мобілізація, а РФ перекидає своїх військових: чи означає це, що Лукашенко готується до нападу

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що ситуація у Білорусі загострюється. Самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко оголосив приховану мобілізації у селах, перед цим заявив про розгортання спільного регіонального угруповання військ з РФ.

Про це військовий ескперт сказав на своєму Ютуб-каналі.

"Ситуація на українсько-білоруському кордоні стабільна, без активних дій, але змінюється ситуація у РБ. При чому, дуже різко і в гірший бік. Спочатку Лукашенко начебто оголосив про запровадження в Білорусі контртерористичних заходів, до цього Білорусь нібито перебувала в умовах мирного часу. Просто військові проходили раптову перевірку бойової готовності, але потім він уточнив, щоо режим контртерористичної операції поки не запроваджений. Однак оголошений режим підвищеної контртерористичної небезпеки", - розповів він.

Жданов підкреслив, на тлі цього Лукашенко оголошує приховану мобілізацію у селах, яка буде проходити під виглядом перевірки бойової здатності військ. Цікаво, що у першу чергу будуть призивати військових зі спеціальностями, які є дефіцитними у російської армії.

"Це будуть елементи прихованої мобілізації. На першому етапі вона не торкнеться великих міст. В першу чергу, буде мобілізоване сільське населення, бо у великих містах це може викликати протести. І він вирішив розпочати з малого. Найбільший акцент під час цієї мобілізації вони будуть робити на ті військові спеціальності, які дефіцитні в російської армії. Доукомплектування части, за словами Лукашенко, ось це розгортання спільних регіональних військ РФ та Білорусі уже розпочалося. Найцікавіше - Лукашенко починає розсилати повістки, Росія буде перекидати туди людей (за неофійціними даними, 20 тис. росіян). Але поки наша розвідки говорить, що на території Білорусі перебуває майже тисяча військових РФ", - додав експерт.

Нагадаємо, що до Білорусі найближчими днями почнуть прибувати підрозділи російських військ у межах регіонального угруповання військ. Це повідомили у Генштабі РБ. Про яку кількість військових йдеться - поки невідомо. З новоприбулими "мобіками" із РФ проводитимуться планові заходи бойової підготовки, спрямовані на підвищення рівня виконання завдань із захисту так званої Союзної держави.