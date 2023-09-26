У Білорусі заборонили використовувати безпілотники без спеціального дозволу

Фізичні особи не мають права ввозити, зберігати, виготовляти та експлуатувати дрони.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заборонив експлуатацію та виготовлення БПЛА фізичним особам по всій країні.

Про це йдеться у відповідному указі диктатора.

У тексті вказується, що тепер ввезення, зберігання, обіг, експлуатація та виготовлення цивільних БпЛА дозволена лише організаціям та індивідуальним підприємцям для професійної діяльності.

Тепер у Білорусі потрібно отримували спеціальний дозвіл Департаменту авіації Міністерства транспорту та комунікацій РБ, щоб використовувати будь-які БпЛА.

Фізичні особи не мають права ввозити, зберігати, виготовляти та експлуатувати дрони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розслідувачі дізналися деталі про нову резиденцію диктатора Олександра Лукашенка в центрі Мінська за майже 14,5 міліонів доларів.

Крім того, ми раніше інформували, що диктатор Лукашенко створює свою приватну військову компанію із "вагнерівців".

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