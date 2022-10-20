У Білорусі зафіксували активне переміщення ЗРК С-300 і ротацію на кордонах

У Білорусі 20 жовтня зафіксували переміщення зенітних ракетних комплексів С-300 збройних сил країни.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Так, 20 жовтня у період від 10:00 до 15:45 на трасі Р23 Мінськ-Шищиці (Слуцький район, Мінська область) рухалася колона у складі:

автобуса МАЗ-256,

семи тентових МАЗів (з причепами "Кунг"),

низьковисотного виявника (НПО) 76Н6,

командного пункта 5Н63С,

пускової ЗРК С-300 (без контейнерів),

чотирьох ЗРК С-300 (з контейнерами).

"В останній тиждень відбувається ротація ЗС РБ вздовж усього кордону з Україною. Це переміщення може бути пов'язане з ротацією військ", – зазначається у повідомленні.

Військова ситуація в Білорусі

На авіабазу "Зябрівка" біля кордону з Україною за останні два місяці була перекинута додаткову військова техніка, яку зафіксували на супутникових знімках Planet Labs. Йдеться про вантажівки та ЗРК С-300, С-400.

Від середини жовтня до Білорусі активно прибивають російські війська, адже диктатори обох держав домовилися про розгортання регіональної групи військ у межах Союзної держави. Перший прибулий ешелон був перекинутий до РБ для підготування матеріальної бази для спільного угруповання з Росією. Повідомив військовий експерт Олег Жданов.

У Білорусі також проводиться прихована мобілізація. Проте, за даними української розвідки, білоруська влада розуміє – що в разі офіційного оголошення часткової мобілізації в країні ситуація ускладниться і це може призвести до соціального вибуху.

Генштаб ЗСУ повідомив 20 жовтня про зростання загрози наступу росіян на Україну з боку Білорусі, проте йдеться про атаку не на Київ. Натомість апрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати постачання озброєння.

Яка загроза з Білорусі | Олександр Коваленко

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