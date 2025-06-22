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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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У Білорусі заявили, що звільнили політвʼязнів на прохання президента США

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 14 політичних в’язнів, у тому числі опозиціонера Сергія Тихановського.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Диктатор Лукашенко

Диктатор Лукашенко / © Associated Press

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив 14 політичних в’язнів, серед яких — білоруський опозиціонер Сергій Тихановський. Це сталося на прохання президента США Дональда Трампа.

Про це заявила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт, її цитує телеграм-канал «Пул Первого».

За її словами, більшість звільнених не є громадянами Білорусі. У списку — двоє громадян Японії, троє громадян Польщі, двоє громадян Латвії, а також представники Естонії, Швеції та США.

Також серед звільнених — кілька білорусів, яких режим засудив за «екстремістську й терористичну діяльність». Один із них — Сергій Тихановський, який провів за ґратами понад п’ять років.

«Його звільнення ухвалили з гуманних міркувань — з метою возз’єднання сім’ї», — заявила Ейсмонт.

Вона також розповіла, що перемовини між Лукашенком і спецпредставником президента США Кітом Келлогом тривали понад шість годин. Обговорювали санкції, війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, а також відносини Білорусі з Росією і Китаєм.

Раніше повідомлялося, що Захід намагається з’ясувати позицію Мінська щодо можливого військового загострення після навчань «Захід-2025», і водночас попередити про наслідки участі.

Ми раніше інформували, що спецпредставник США Кіт Келлог зустрівся з білоруським диктатором Олександром Лукашенком у Мінську.

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