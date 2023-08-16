У Білорусі зареєстрували групу "Вагнера" як освітню організацію: всі деталі

У Білорусі ПВК "Вагнер" зареєстрували як освітню організацію. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців Міністерства юстиції Білорусі.

Бойовиків "Вагнера" оформили як ТАА "Група "Вагнер" (Таварыства з абмежаванай адказнасцю "Група "Вагнер") під реєстраційним номером 791340854. Основним видом діяльності вказано: "Інші види освіти, які не включені до інших груп".

Власником компанії вказаний якийсь громадянин Росії Максим Петров.

Реєстрація компанії відбулася 4 серпня, а її адреса знаходиться у селі Цель Осиповичського району. Саме там розташований польовий табір, куди прибули "вагнерівці" з Росії.

Та сама адреса була використана для реєстрації іншої компанії — ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", 100% володіння якої належить ватажку ПВК Євгену Пригожину.

Нагадаємо, у ГУР назвали завдання ПВК "Вагнер" у Білорусі.

Раніше ТСН.ua писав все, що відомо, де дислокуються "вагнерівці" та які завданння будуть виконувати у Булорусі.