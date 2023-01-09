У Білорусі засудили до 13 років колонії "рейкового партизана" за підпал релейної шафи на залізниці

У Білорусі засудили до позбавлення волі на 13 років 40-річного чоловіка за підпал на залізниці релейної шафи світлофора автоматичного блокування.

Відповідний вирок "рейковому партизану" виніс Мінський обласний суд, пише Reformation.

Чоловіка звинуватили у тому, що в ніч з 24 на 25 березня 2022 року на перегоні Новосади-Борисів біля села Стайки (Борисівський район) підпалив релейну шафу світлофора автоматичного блокування. Через це виникла затримка 22 вантажних та 17 пасажирських поїздів.

Чоловіка звинуватили за статтями за тероризм, за незаконне зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів та умисне пошкодження засобів сигналізації та іншого транспортного обладнання, а також публічну образу Лукашенка.

За це 40-летнего жителя Мінского району засудили до 13 років колонії особливого режиму з конфіскацією майна.

За даними видання, йдеться про Віталія Мельника, якому під час затримання прострілили коліна.

Зазначається, що "рейкові партизани" у лютому-березні виводили з ладу засоби сигналізації та управління білоруської залізниці, що призвело до затримки пересування ешелонів з російськими військами, боєприпасами тощо на початку нападу РФ на Україну в 2022 році.

Руху опору

Нагадаємо, українська розвідка повідомляє про активізацію руху опору в РФ. Так, в ніч проти 4 січня партизани зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

Рніше, 14 грудня у Ростовській області РФ невідомі партизани підірвали залізничні колії, якими військова техніка надходила на війну проти України.

А ось партизанський рух "АТЕШ", який діє в тимчасово окупованому Криму, взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази, де перебували мобілізовані. Пожежа на базі спалахнула вранці в суботу, 10 грудня, а своє повідомлення партизани опублікували ввечері того ж дня.

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