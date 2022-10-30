У Білорусі затримали чоловіка, який був проти війни з Україною: його змусили перепрошувати за позицію

У Білорусі можуть затримати людину навіть через одяг у кольорах українського прапора.

У Білорусі затримали 49-річного чоловіка, який був проти війни з Україною. Чоловіка змусили на камеру перепрошувати через його позицію.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

За даними моніторингової групи, 49-річний житель міста Могилів ставив лайки під антивоєнними постами у російській соцмережі "Однокласники".

Білоруські силовики його вистежили та затримали. Чоловік був змушений перепрошувати через антивоєнну позицію в "складний час".

Активісти наголошують, що в Білорусі знущаються з людей, які мають проукраїнську позицію: їх б'ють, принижують та судять навіть за шкарпетки з українською чи білоруською символікою.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусі почався російський наступ на Київ. Також з території цієї держави Україну регулярно обстрілюють російські ракети. Самопроголошений президент Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що у разі втрати тимчасово окупованого Херсона, Росія може здійснити спробу прорив з боку Білорусі.

Також за різними повідомленнями відомо, що Білорусь постачає боєприпаси російській окупаційній армії. Відомо, що Лукашенко передав РФ 65 тисяч тонн боєприпасів.

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